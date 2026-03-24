Проросійська 'АдГ' може 'зливати' Кремлю тисячі секретних документів ЄС, – Politico

"АдГ" може передавати Кремлю інформацію про переговори ЄС щодо України.

Німецькі депутати з проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" мають доступ до бази даних, що містить тисячі документів ЄС, і європейські чиновники побоюються, що конфіденційні обговорення європейських лідерів, зокрема й щодо України, можуть стати надбанням Москви.

Як пише Politico, серед тисяч документів у цій базі – конфіденційні записи зустрічей послів, на яких дипломати блоку обговорюють позиції своїх країн щодо геополітичних питань, таких як плани фінансування України за рахунок заморожених російських активів.

"Ми вживаємо всіляких запобіжних заходів у Брюсселі для захисту конфіденційних зустрічей та інформації. Однак доступ депутатів від "Альтернативи для Німеччини" до конфіденційних матеріалів "залишає величезну дірку для Путіна в наших заходах безпеки", – сказав один із дипломатів ЄС.

Відео дня

У результаті ніхто не може гарантувати, що "будь-яка конфіденційна інформація, яку він озвучує у форматі Coreper [формат переговорів послів ЄС], не потрапить безпосередньо до росіян чи Китаю", – зазначив він.

Водночас дипломати, з якими спілкувалося видання Politico, заявили, що їм невідомо про будь-які офіційні обговорення цих проблем – це, скоріше, "розмови біля кулера". При цьому багато розмов про ці проблеми ведеться на полях зустрічей, особливо серед країн північно-західної Європи.

Витік інформації з системи

На відміну від інших національних парламентів, усі депутати та їхні помічники в німецькому Бундестазі мають доступ до EuDoX, бази даних, що містить тисячі файлів ЄС, від протоколів брифінгів на самітах міністрів до резюме конфіденційних зустрічей послів. Система була створена як гарантія від безконтрольної виконавчої влади.

Документи – близько 25 000 на рік – вносяться до системи спеціальним підрозділом у Бундестазі, який отримує їх від уряду.

Експерти при цьому зазначили, що уряд добре обізнаний про те, що велика кількість людей має доступ до системи, і що це створює можливість витоків.

"З огляду на те, що EuDoX – це відносно відкрита платформа з 5000 авторизованих користувачів, у ній немає нічого особливо конфіденційного. Федеральний уряд точно знає, що він туди вносить", – сказав професор права Свен Хельшайдт із Вільного університету Берліна, який вивчав цю базу даних.

Однак сім німецьких парламентаріїв або їхніх помічників, які користуються базою даних, повідомили POLITICO, що доступ "АдГ" становить загрозу безпеці.

Вони заявили, що політики "Альтернативи для Німеччини" розкривають інформацію, яка може становити інтерес для російської розвідки. Це включає в себе урядову інформацію про місцеві системи захисту від безпілотників, західні поставки зброї в Україну та обізнаність влади про російські диверсійні та гібридні операції в Балтійському морі.

Витік інформації з ЄС

Видання The Washington Post повідомляло, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто протягом багатьох років неодноразово дзвонив главі МЗС РФ Сергію Лаврову під час перерв у засіданнях Євросоюзу, щоб надавати йому "оперативні звіти про те, що обговорювалося" та можливі рішення.

Politico писало, що ЄС обмежує потік конфіденційної інформації до Угорщини, а лідери зустрічаються в невеликих групах через підозри в тому, що уряд Віктора Орбана ділиться інформацією з Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: