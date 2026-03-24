США знищили ключовий завод дронових двигунів в Ірані

Під прицілом опинилося підприємство, що забезпечувало безпілотники Корпусу вартових ісламської революції.

США завдали авіаудару по стратегічному об’єкту в Ірані – у місті Кум знищено завод із виробництва турбореактивних двигунів, які використовувалися у бойових дронах. Про це повідомили в Центральному командуванні США.

За даними американських військових, підприємство не лише виготовляло двигуни, а й виробляло авіаційні компоненти, які входили до ланцюга створення ударних безпілотників.

Зокрема, продукцію заводу використовував Корпус вартових ісламської революції.

Опубліковані супутникові знімки показують масштаб руйнувань: якщо ще 6 березня об’єкт виглядав неушкодженим, то після атаки значна частина виробничих будівель знищена.

Удар може серйозно вплинути на темпи виробництва іранських безпілотників, особливо баражуючих боєприпасів. Саме ці дрони активно використовуються у військових конфліктах і є важливим елементом іранської військової стратегії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Тегеран досягли "значних точок згоди" після переговорів, які тривали пізно ввечері в неділю за участю американських представників. За його словами, сторони нібито досягли згоди щодо 15 пунктів, однак конкретно назвав лише один із них – зобов'язання Ірану не створювати ядерну зброю.

Водночас ЗМІ розкрили, як Трамп погодив початок операції "Епічна лють". Менш ніж за 48 годин до початку масштабного удару США та Ізраїлю по Ірану президент Дональд Трамп провів вирішальну телефонну розмову з прем’єром Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Саме вона, за даними Reuters, могла стати ключовим фактором у запуску операції, яка призвела до ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

