Молдова готова приєднатися до 'коаліції охочих', - Санду

Президентка Молдови зазначила, що її країна вже надає підтримку Україні, зокрема, проводить навчання саперів.

Молдова висловила готовність брати участь в "коаліції охочих", заявила президентка Молдови Мая Санду на пресконференції після засідання Ради національної безпеки, повідомляє NewsMaker.

Санду зазначила, що Молдова й так вже надає підтримку Україні під час повномасштабної війни, яку розпочала Росія.

"Молдова висловила готовність брати участь у цій "коаліції охочих". Хочу нагадати, що ми вже надаємо підтримку Україні, проводимо навчання саперів. І це саме те, що ми можемо робити і що ми запропонували, якщо члени "коаліції охочих" ухвалять рішення про приєднання нашої країни", - пояснила президентка Молдови.

Відео дня

Вона наголосила, що таке членство не суперечить конституції Молдови.

"Важливо, щоб ми теж були частиною цих зусиль. Як я вже говорила, наші фахівці можуть проводити навчання і брати участь у розмінуванні, якщо війна в Україні закінчиться", - додала Санду.

Водночас, за її словами, питання вступу Молдови мають розглянути учасники "коаліції охочих".

"В цю коаліцію входять країни ЄС і держави-кандидати. Припускаю, що найближчими тижнями або місяць-два ухвалять рішення", - сказала президентка Молдови.

Забрудення Дністра в результаті атаки РФ: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що президентка Молдови Мая Санду оголосила екологічну тривогу через забруднення річки Дністер, що відбулося внаслідок обстрілів території України російськими військами. Вона додала, що країна вживатиме заходів для захисту населення. Відомо, що в результаті російського удару по українській Новодністровській ГЕС нафта потрапила у річку. Санду підкреслила, що Росія несе повну відповідальність за цей інцидент.

Також ми писали, що міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії Олега Озерова та вручило йому ноту протесту через російський обстріл, що спричинив витік нафтопродуктів у річку Дністер. Російському послу передали пляшку з водою, яку набрали в забрудненій річці. В МЗС Молдови заявили, що Дністер забезпечує водою близько 80% населення країни та 98% мешканців Кишинева. Відомство наголосило, що Молдова рішуче засуджує цей напад.

