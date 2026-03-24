Північне сяйво помітили одразу в кількох областях України (фото, відео)

Різнобарвне сяйво в небі спостерігали 20, а також 22 і 23 березня в різних регіонах України.

Кілька ночей поспіль в Україні можна було побачити полярне сяйво.

Зокрема, 20 березня рожеве світіння помітили в небі Київської області, а 22-23 березня сяйво було видно в Полтавській області. Відповідне відео в соцмережах опублікував українець Віталій Вішталюк. На кадрах видно нічне небо, неяскраве полярне сяйво та метеори, що пронизують небосхил.

Нагадаємо, що саме в ці дні повідомлялося про сильну магнітну бурю, яка вдарила по нашій планеті. Її рівень в окремі періоди досягав G3, що трапляється досить рідко.

Відео дня

За прогнозом, сьогодні та найближчими днями магнітна буря триватиме, але вже не буде такою сильною.

Полярне сяйво в Україні – рідкісне, але цілком можливе явище. Воно виникає, коли заряджені частинки від Сонця стикаються з магнітним полем Землі та атмосферою, створюючи світлові "хвилі" на небі. Зазвичай такі вогні спостерігають ближче до полюсів, але під час сильних магнітних бур вони можуть зміщуватися значно південніше.

В Україні сяйво найчастіше можна побачити в північних регіонах – за ясної погоди та мінімального світлового забруднення. Найкраще підходить відкрита місцевість далеко від міст. Найчастіше небо забарвлюється у зеленуваті або рожеві відтінки, які можуть мерехтіти та рухатися.

Головна умова – потужна сонячна активність і темне небо. Такі явища трапляються нечасто, але щоразу стають справжнім видовищем для спостерігачів.

Вас також можуть зацікавити новини: