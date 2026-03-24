Вона може легко проковтнути людину чи корову: ця змія є найдовшою у світі

Ця змія важить близько 96,5 кілограмів.

На Землі більше не мешкають гігантські змії, такі як титанобоа або васукі. Проте, все ще можна зустріти досить великі екземпляри.

У IFLScience розповіли про змію "Ібу Барон" ("Баронеса" індонезійською). Це сітчастий пітон довжиною 7,22 метра, який, згідно з Книгою рекордів Гіннеса, офіційно визнаний найдовшою з відомих диких змій у світі.

Зазначається, що ця змія може легко проковтнути теля або навіть дорослу корову. Вона майже така ж довга, як лондонський автобус.

У виданні повідомили, що "Ібу Барон" важить близько 96,5 кілограмів, але її вагу вимірювали натщесерце. Експерти вважають, що її реальна вага становить понад 100 кілограмів.

Крім того, у виданні зазначили, що не дивно, що найдовшою змією у світі є сітчастий пітон. Змії цього виду в середньому досягають 6 метрів.

Також у виданні додали, що сітчасті пітони не отруйні. У цих змій дуже сильні м'язи, які дозволяють їм душити свою здобич.

Більше того, сітчасті пітони небезпечні для людей. У виданні зазначили, що тільки в Індонезії та на Філіппінах зафіксовано десятки випадків, коли змії повністю пожирали людей. Пітони можуть перетравлювати як м'ясо, так і кістки.

На Землі колись жили змії вагою понад тонну

Раніше в IFLScience розповіли, що в доісторичні епохи по Землі повзали змії, розміри яких можна порівняти з вантажівкою. За словами палеонтологів, найбільші змії досягали 14-15 метрів у довжину і важили понад тонну.

Однією з найвідоміших доісторичних змій є Titanoboa cerrejonensis, яка жила близько 60 мільйонів років тому. Її останки виявили на початку 2000-х у вугільних шахтах Серрехон дослідники зі Смітсонівського тропічного інституту та Університету Флориди.

У 2024 році вчені оголосили про ще одного гіганта – Vasuki indicus, який жив приблизно 47 мільйонів років тому на території Індії. Палеонтолог Дебаджит Датта повідомив, що найбільший знайдений хребець мав ширину 11 сантиметрів. Моделювання показало, що довжина тіла змії могла становити від 11 до 15 метрів – потенційно навіть більше, ніж у Titanoboa.

