Що дає щоденне вживання йогурту: результати 10-річного дослідження Гарварду

Регулярне вживання йогурту може впливати на мікробіом кишечника.

Йогурт – один із найпопулярніших молочних продуктів у світі. Протягом багатьох років проводилися дослідження його впливу на травлення, засвоєння поживних речовин і навіть профілактику захворювань. Як пише tvrinfo.ro, результати дослідження, проведеного вченими з системи охорони здоров'я Mass General Brigham, пов'язаної з Гарвардським університетом, припускають, що регулярне вживання йогурту може сприяти профілактиці колоректального раку.

Для аналізу впливу йогурту на здоров'я вчені звернулися до двох найбільших досліджень, проведених у Сполучених Штатах: Дослідження здоров'я медсестер та Дослідження спостереження за працівниками охорони здоров'я. У цих дослідженнях, що проводилися з 1976 та 1986 років відповідно, взяли участь понад 100 000 медсестер та 51 000 медичних працівників. Протягом багатьох років учасники заповнювали детальні анкети про свій спосіб життя, здоров’я та харчування, включаючи кількість йогурту, що регулярно споживається.

Дослідники також аналізували зразки тканин, взяті у пацієнтів з колоректальним раком, щоб визначити наявність важливої бактерії в кишковій мікробіоті – біфідобактерії. Ця бактерія відома своїм благотворним впливом на здоров'я травної системи та своєю роллю в регуляції запалення.

Зв'язок між йогуртом і колоректальним раком

Загалом дослідники зареєстрували 3079 випадків колоректального раку в досліджуваних групах. Під час дослідження тканин пацієнтів вони виявили, що в 346 випадках (31%) була виявлена біфідобактерія, а в 775 випадках (69%) – ні.

Дослідники виявили, що у учасників, які споживали не менше двох порцій йогурту на тиждень, ймовірність розвитку пухлин, позитивних на біфідобактерії, була на 20 відсотків нижчою.

Це зниження було особливо помітним у разі раку проксимального відділу товстої кишки – типу раку, що вражає праву частину товстої кишки і зазвичай має гірший прогноз виживаності. У зв’язку з цим дослідники припускають, що регулярне споживання йогурту може змінювати мікробіом кишечника таким чином, що знижує ризик розвитку цього захворювання.

Збалансована кишкова флора

Результати цього дослідження підтверджують ідею про те, що мікробіом кишечника відіграє важливу роль у профілактиці захворювань.

Завдяки збільшенню кількості біфідобактерій, регулярне вживання йогурту може допомогти підтримувати здоровий баланс кишкової флори, що, у свою чергу, може вплинути на зниження ризику розвитку колоректального раку.

Хоча для підтвердження цих результатів необхідні подальші дослідження, вчені підкреслюють, що дієта є важливим фактором у профілактиці раку, що підкреслює важливість дотримання здорових харчових звичок.

