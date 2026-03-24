Кремль надасть приватним військовим компаніям зброю для захисту від українських дронів, – ISW

Росія використовує приватні військові компанії для захисту критичної інфраструктури від українських атак.

Росія звертається до приватних військових компаній (ПВК) для захисту своєї критичної інфраструктури від ударів українських безпілотників, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Так, 23 березня російський лідер Володимир Путін підписав закон, що дозволяє деяким ПВК та пов'язаним з ними організаціям безпеки отримувати у Росгвардії стрілецьку зброю та боєприпаси бойового призначення для захисту критичної інфраструктури від атак українських БПЛА. Цей закон поширюється на ПВК, що належать російським паливно-енергетичним компаніям, стратегічним підприємствам, державним корпораціям та організаціям, які захищають критично важливі об’єкти.

Василь Піскарьов, голова Комітету Держдуми з безпеки та боротьби з корупцією, заявив, що ПВК вже забезпечують безпеку понад 80 відсотків російської паливно-енергетичної інфраструктури, але "раніше покладалися на зброю, недостатньо ефективну для відбиття ударів".

"Цей закон намагається принаймні частково вирішити проблему, на яку вже багато років скаржилися російські військові блогери, стверджуючи, що захист критично важливої російської інфраструктури від ударів українських безпілотників є недостатнім", – зазначають аналітики.

Кремль також ухвалив восени 2025 року закон, що зобов’язує діючих резервістів проходити спеціальну підготовку з захисту критично важливої та іншої інфраструктури Росії, що, за оцінкою ISW, є частиною підготовки Кремля до примусових призовів резервістів у майбутньому.

Удари по РФ

22 березня та в ніч на 23 березня ЗСУ завдали ударів по важливих об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури РФ. Поражено нафтовий термінал "Транснефть – порт Приморськ" (Приморськ, Ленінградська обл., РФ). За попередньою інформацією, під удар потрапив резервуарний парк і нафтоналивна інфраструктура. Також уражено нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехім"

А 21 березня українські дрони відвідали Саратовський НПЗ. В результаті удару пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.

Також раніше повідомлялося, що Росія планує забезпечити військово-морські конвої для захисту своїх торгових суден, щоб зміцнити оборону так званого "тіньового флоту".

