Депутатам-бютівцям відмовлено у проведенні мітингу проти прийняття нового Статуту територіальної громади

Харків. 3 червня. УНІАН. Депутатам Харківської міськради відмовлено у проведенні мітингу у зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту територіальної громади Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила депутат міськради з фрації БЮТ Олена СТРОНОВА на круглому столі, присвяченому затвердженню нової редакції Статуту територіальної громади, яке має відбутися на сесії міськради у середу, 4 липня.

За словами О.СТРОНОВОЇ, учасники мітингу під стінами мерії хочуть висловити свій протест проти поспішного прийняття цього важливого документу.

Вона зазначила, що кілька спроб депутатів подати як слід оформлену заявку на проведення мирної акції закінчилися невдачею.

«Заявки на мітинг не прийнято», - сказала О. СТРОНОВА.

Представники БЮТ повідомили, що у мітингу планується участь близько 3 тисяч осіб.

Коментуючи відмову, народний депутат України Валерій КАМЧАТНИЙ заявив журналістам про незаконність дій влади Харкова.

«Нам не дають місця перед міськвиконкомом, у депутатів не приймають звернення, але я відкрию мітинг, навіть якщо він буде заборонений судом – такі суди можуть проводитися і вночі, та я знаю їм ціну», - сказав В.КАМЧАТНИЙ.

Він вважає, що прийняття нової редакції Статуту є «спробою приватизувати місто», і у разі затвердження документу на сесії у середу «буде поставлено хрест на подальшому розвитку міста». Все, що відбувається, на думку В.КАМЧАТНОГО, можна назвати «нормальним», оскільки, як він висловився, «проходить у дусі загальних тенденцій і в стилі поведінки Партії регіонів, поведінки братви».

Водночас, якщо у проведенні акції відмовлено, прокоментували кореспонденту УНІАН ситуацію у міськвиконкомі, то це могло статися у зв’язку з порушенням термінів подачі таких звернень, які, за рішенням влади, мають подаватися не менш як за 10 днів до проведення заходу.