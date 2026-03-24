Заступник Рубіо розкритикував ООН за нездатність зупинити війну в Україні

У Вашингтоні сподіваються, що головування Штатів у Раді Безпеки цього місяця допоможе організації перейти від заяв до реальних кроків для досягнення миру.

Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Крістофер Ландау розкритикував ООН та Раду Безпеки за їхню неспроможність зупинити війну, розв’язану Росією проти України. Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, повідомляє "Укрінформ".

"Основною причиною створення ООН після Другої світової війни було запобігання майбутнім війнам, однак організація загрузла у другорядних питаннях і не виконує своєї головної місії. Нездатність ООН зупинити війну в Україні є прикладом цієї невдачі", - сказав Ландау.

Він також закликав членів Ради Безпеки сприяти мирним переговорам. "Чи справді ваші заяви допоможуть мирному врегулюванню конфлікту? Чи намагаєтеся ви знайти щось таке, що може спонукати сторони скласти зброю? Чи роблять ваші заяви щось, аби посадити сторони за стіл переговорів - чи, навпаки, відштовхують їх?", - звернувся від до членів Радбезу.

Роль Штатів та ООН

За словами Ландау, у Вашингтоні сподіваються, що головування США в Раді безпеки цього місяця допоможе організації перейти від заяв до реальних кроків для досягнення миру.

"Адміністрація Трампа залишається відданою роботі і з Росією, і з Україною, щоб завершити цю війну. І ми знову закликаємо обидві сторони вести переговори добросовісно - у дусі гнучкості, компромісу та обов’язку захищати життя своїх громадян", - наголосив він.

ООН, на думку держсекретаря, має зіграти важливу роль у досягненні миру в Україні, "щоб люди, озираючись назад, не сказали, що ООН стала неактуальною, а мир було досягнуто попри ООН, а не завдяки їй".

Трамп і мирний процес

Водночас Ландау відзначив роль президента США Дональда Трампа в мирному процесі. "З того дня, як він повернувся на посаду, президент Трамп чітко дав зрозуміти, що налаштований завершити війну в Україні… Украй важливо покласти край безглуздим смертям і руйнуванням", - сказав він.

Заступник держсекретаря констатував, що війна має серйозні наслідки не лише для сторін конфлікту, а й для всього міжнародного порядку.

"Вона вивела з рівноваги весь міжнародний політичний, економічний і військовий порядок. Вона наклала величезні витрати насамперед на сторони конфлікту, але також і на багато інших країн", - зауважив Ландау.

Він також наголосив, що США продовжують працювати над угодою про припинення війни, а переговори тривали й минулими вихідними.

"Ми намагаємося показати обом сторонам, що вони матимуть більше вигоди від завершення війни, ніж від продовження бойових дій. Мир відкриє процвітання, якого цей регіон ще ніколи не бачив", - сказав представник Штатів.

Переговори щодо України

Як повідомляв УНІАН, раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф зазначив, що 22 березня у Флориді делегації США та України продовжили переговори в рамках триваючих посередницьких зусиль під егідою США.

За його словами, переговори були зосереджені на ключових питаннях щодо створення стійкої та надійної системи безпеки для України, а також на важливих гуманітарних заходах.

Вас також можуть зацікавити новини: