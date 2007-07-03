У Харкові вважають, що самотужки уряд не зможе якісно підготуватися до ЄВРО-2012

Харків. 3 липня. УНІАН. Заступник голови Харківської облдержадміністрації, перший віце-президент Федерації футболу України Сергій СТОРОЖЕНКО вважає, що участь інвесторів стане вирішальною при підготовці міст України до проведення ЄВРО-2012.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, за словами заступника губернатора, як державний бюджет Польщі, так і України самостійно неспроможні профінансувати повноцінну підготовку стадіонів та інфраструктури міст до проведення Чемпіонату Європи з футболу.

За попередніми розрахунками фахівців, для проведення в Україні ЄВРО-2012 буде потрібно 150 млрд. грн. Таких коштів державний бюджет України виділити не зможе. На думку С.СТОРОЖЕНКА, від держави можна очікувати лише десяту частину від необхідних коштів, і тільки у тому випадку, якщо проектанти доведуть доцільність вкладення грошей.

«Якщо інвестори не візьмуться серйозно за втілення ЄВРО-2012, то ні про який Чемпіонат Європи в Україні не може бути й мови», - наголосив С.СТОРОЖЕНКО.