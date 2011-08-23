Союз азербайджанців світу вітає українців з Днем державного прапора

Харьков. 23 августа. УНИАН. Союз азербайджанцев мира поздравил украинский народ с Днем государственного флага.

От имени своей организации пожелания в день празднования - 23 августа высказал вице-президент МАК, Герой казацкого народа маршал Миршахин ИСМАИЛОВ.

«После восстановления Украинской республикой своей независимости, - говорится в поздравлении, - государственный флаг Украины как символ национально суверенитета стал для всех граждан страны одним из священных атрибутов государственности. Государственный флаг Украины является олицетворением нашего национального единства, чести и достоинства... Мы должны оберегать и уважать государственный флаг Украины как национальную святыню…Под сине-желтыми знаменами украинский народ утверждал вековую мечту о свободе, государственности и соборности. Именно этот стяг 20 лет назад был внесен в сессионный зал Верховной Рады, что символизировало начало новой страницы в нашей истории - утверждение новейшей украинской государственности».

Праздник был утвержден в августе 2004 года указом Президента Украины Леонида КУЧМЫ.17 ноября 2007 года М.ИСМАИЛОВ предлаожилпрезиденту Азербайджана учредить в стране «День государственного флага», учитывая, что впервые Государственный флаг Азербайджанской Республики был утвержден 9 ноября 1918 года.

17 ноября 2009 года распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама АЛИЕВА подписал распоряжение об учреждении 9 ноябряДня Государственного флага Азербайджанской Республики.