«Дружба-78» виграла турнір Gatorade в США

Харків. 2 вересня. УНІАН. Команда юнаків 1997 року народження харківськго клубу «Дружба-78» стала переможцем турніру Gatorade в штаті Нью-Джерсі (США).

Як повідомили кореспондентові УНІАН у батьківському комітеті клубу, ще в одному турнірі, який пройшов улітку в Сполучених Штатах, ця ж команда юних хокеїстів змагалася на найпрестижнішому літньому турнірі на півночі США – One Hockey (Пенсільванія). Дійшовши до фіналу, харківські хлопці поступилися у вирішальній зустрічі команді Flypuck з рахунком 1:2. У цих же турнірах брала участь і команда, складена з гравців 2000 р.н.

За словами співрозмовника агентства, змагання проходили в рамках перебування юних хокеїстів у літньому таборі в США. Цього року за океан вирушило понад 60 юнаків 1995-2001 р.н. Сам табір розпочався 15 травня і завершився 31 серпня – перед початком нового хокейного сезону. Окрім вітчизняних хокеїстів, у таборі займалися хлопці з Росії, Молдови та Литви. Понад 900 юних хокеїстів із США, які є учнями Івана ПРАВИЛОВА, навчалися цього літа в школах «Дружби-78». Завдяки цьому українські діти мали можливість проживати в родинах багатьох із них. Як і раніше, левову частку витрат на перебування українських хокеїстів у Північній Америці взяла на себе клуб-школа «Дружба-78».

За час навчально-тренувального табору юні хокеїсти займалися на базі відомої хокейної арени Ice Works (Астон, Пенсильванія), а також хокейних арен у містах Екстон (Пенсильванія), Брік (Нью-Джерсі), Монмаус Джанкшн (Нью-Джерсі), Хемілтон (Нью-Джерсі), Норсфорд (Коннектикут).

«Програма перебування юних вихованців хокейних шкіл України в США дуже різноманітна. Вона включає і щоденні льодові заняття, спрямовані на підвищення якості та швидкості катання, володіння своїм тілом, ключкою, розширення технічного арсеналу виконавців, спеціальні заняття на землі та теоретичні заняття з переглядом і розбором навчальних відео-матеріалів. Тобто діти проходили всебічне поглиблене навчання хокею. Важливою складовою перебування дітей у таборі є психологічна та моральна підготовка спортсменів. Найважливіше те, що кожну навичку ми передавали дітям через ряд спеціальних вправ, які виробляли у спортсмена звичку правильно ставити ковзан, тримати тіло, ключку у різних положеннях. У цьому й полягає унікальність методики Івана ПРАВИЛОВА», – розповів тренер школи «Дружба-78» Володимир ЄРЬОМІН.

Отримані знання юні хокеїсти змогли застосувати на практиці, взявши участь у кількох представницьких турнірах. Змагаючись у турнірі Gatorade, команда «Дружба-78» (1997 р.н.) у фіналі зустрілися з канадською командою із Квебека. Завершився основний матчу унічию 1:1. Гра тривала ще три овертайми (5х5, 4х4, 3х3), у яких також не було виявлено переможця. Лише в серії післяматчових булітів вдалося визначити долю поєдинку – перемогу святкувала «Дружба-78».

«Те, що вони роблять на льоду – це не гра в хокей, а свято хокею! У них абсолютно інше сприйняття хокею. І воно приносить значний успіх. Тому інколи здається, що ми граємо у різну гру», – відзначив стиль «Дружби-78» тренер команди хокейної школи Hockey Shot Ренді УОКЕР.

Ця програма, яка дозволяє приїжджати до Північної Америки з метою навчання хокею дітям з малозабезпечених родин, зазначили в батьківському комітеті, здійснюється завдяки взаємодії хокейної школи «Дружба-78» та Федерації хокею України. В найближчих планах школи – проведення подібних таборів не лише в США, а й на території України.