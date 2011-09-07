Опозиція формує на Харківщини «Комітети опору диктатурі»
08:17, 07 вересня 2011Харьків
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Вже є у більшості районів
Харків. 7 вересня. УНІАН. У більшості районів Харківської області та містах обласного значення створені «Комітети опору диктатурі».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської обласної організації партії «Батьківщина».
Сьогодні, йдеться у повідомленні, комітети діють у 17 районах та 5 містах області.
За інформацією парторганізації, в інших районах і в місті Куп’янськ триває процес формування комітетів.
Довідка УНІАН. Всього в Харківській області 27 районів та 7 міст обласного підпорядкування.
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