Опозиція формує на Харківщини «Комітети опору диктатурі»

08:17, 07 вересня 2011
Харьків
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Вже є у більшості районів

Харків. 7 вересня. УНІАН. У більшості районів Харківської області та містах обласного значення створені «Комітети опору диктатурі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської обласної організації партії «Батьківщина».

Сьогодні, йдеться у повідомленні, комітети діють у 17 районах та 5 містах області.

За інформацією парторганізації, в інших районах і в місті Купянськ триває процес формування комітетів.

Довідка УНІАН. Всього в Харківській області 27 районів та 7 міст обласного підпорядкування.

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