Колесников назвав дату відкриття ЗПС Харківського аеропорту

Харків. 7 вересня. УНІАН. Нова злітно-посадкова смуга міжнародного аеропорту «Харків» буде відкрита наприкінці жовтня.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про терміни здачі смуги, повідомив віце-прем’єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ

«Скажімо так, це кінець жовтня», - повідомив він.

За словами віце-прем’єра, у зобов’язаннях уряду відкриття смуги у Харкові заплановано на березень 2012 року, однак за умови завершення будівельних робіт відкриття цього об’єкту можливо перенести на більш ранній строк.

«Там дуже багато роботи. У нас в усіх зобов’язаннях значиться кінець березня, але якщо будівельники та авіатори нас випередять, то нічого не завадить здати смугу в останній декаді жовтня цього року», - сказав він.

Б.КОЛЕСНИКОВ підкреслив, що фінансування цих робіт ведеться вчасно і в достатньому розмірі. «Фінансування достатнє є», – підкреслив він.