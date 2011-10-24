Поїзди, що прямують з України до країн СНД, прибуватимуть на годину пізніше

Харків. 24 жовтня. УНІАН. «Укрзалізниця» заявляє про можливі зміни графіка руху поїздів з 30 жовтня по 3 грудня 2011 року. Зокрема, поїзди, що виходитимуть з України за кордон у вказаний період, прибуватимуть на станцію призначення із запізненням на одну годину за місцевим часом.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі відомства, це пов`язано з переходом України на зимовий час і необхідністю коректування графіка руху пасажирських поїздів.

«Укрзалізниця» звертається із проханням до пасажирів, які відправляються з 30 жовтня по 3 грудня 2011 року, заздалегідь уточнювати час відправлення поїздів на всіх напрямках через довідкові служби і безпосередньо на вокзалах. «Укрзалізниця» приносить вибачення за тимчасові незручності, викликані об`єктивними обставинами і необхідністю узгоджувати із залізничними адміністраціями країн СНД новий графік руху.

Довідка УНІАН. У зв`язку з переходом на зимовий час в Україні вперше в історії країн СНД різниця у часі між Україною і Російською Федерацією становитиме 2 години. Тепер залізничникам потрібно розробити новий графік руху пасажирських поїздів далекого слідування, поїздів міжнародного сполучення, транзитних і узгодити їх між собою у надзвичайно стислі терміни. Робота над графіком ведеться в оперативному режимі.