США допомогли Росії збільшити експорт газу до Євросоюзу, - Reuters

У січні-березні РФ збільшила експорт газу до ЄС на 11% у порівнянні з минулим роком.

У березні середньодобовий обсяг експорту російського газу до Європейського Союзу зріс на 22% в порівнянні з аналогічним місяцем 2025 року – до 55 мільйонів кубометрів, свідчать підрахунки агентства Reuters.

Видання зазначає, що експорт російського газу зріс через фактичне закриття Ормузької протоки. В мирний час цим водним шляхом транспортується близько 20% світового обсягу нафти, нафтопродуктів та скрапленого природного газу.

Розрахунки Reuters, які ґрунтуються на даних європейської групи з транспортування газу Entsog, показали, що загалом за підсумками березня Росія експортувала до ЄС через "Турецький потік" 1,7 млрд куб. м, що на 300 мільйонів кубометрів перевищує показник березня 2025 року.

У січні-березні 2026 року обсяги експорту російського "блакитного палива" до ЄС зросли на 11% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до близько 5 млрд кубометрів.

Видання нагадує, що газопровід "Турецький потік" - це єдиний маршрут для експорту російського трубопровідного газу після того, як Україна вирішила не продовжувати контракт на його транзит, термін дії якого завершився у січні 2025 року.

Протягом 2025 року експорт російського газу до Євросоюзу скорочувався. За підсумками 2025 року він обвалився на 44%. ЄС планував відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Однак, 2 березня Іран заявив про закриття Ормузької протоки. Обмеження судноплавства у протоці, а також удари по Катару, який є одним з постачальників газу до ЄС, відновили дебати щодо відмови блоку від російського газу.

Посадовці ЄС запевняють, що не збираються відмовлятися від заборони на ввезення російського газу попри негативні наслідки війни в Ірані, але тепер не зрозуміло, чи станеться це наприкінці наступного року.

