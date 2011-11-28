Наливайченко мріє про «чесні списки» на виборах

Харків. 28 листопада. УНІАН. Опозиційні політичні сили повинні сформувати єдиний виборчий список на базі Комітету опору диктатурі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в Харкові висловив лідер «Оновлення країни» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, говорячи про можливість об’єднаної участі опозиції у виборах.

«Ми вважаємо, що справжня опозиція має піти на вибори єдиним фронтом, єдиним списком, єдиним списком у тому числі по мажоритарних округах. Єдиний список треба створити на базі Комітету опору диктатурі. Це буде правильно, це буде дія. Треба вчинити чесно перед людьми – єдиний відкритий чесний виборчий список. І так має бути по всій Україні», - сказав він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що всі члени «Нашої України», які раніше перебували у владі, йтимуть на вибори по мажоритарних округах.

«У нас є рішення політради до кожного партійця: від Віктора ЮЩЕНКА до останнього партійця. Всі, хто був у владі, – на народну люстрацію звітуватись до людей на мажоритарні округи: НАЛИВАЙЧЕНКО, Сергій БОНДАРЧУК, Віктор МАРЧУК, Володимир ОГРИЗКО й інші достойні однопартійці. Ми підемо звітувати до людей, підемо проходити народну люстрацію на мажоритарних округах», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Політик підкреслив, що опозиційні політичні сили неодмінно представлять «альтернативу комуністам і Партії Регіонів».