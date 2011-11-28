Поблизу Старого Салтова виявлено склад боєприпасів
11:31, 28 листопада 2011Харьків
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Підрозділ МНС знешкодив арсенал
Харків. 28 листопада. УНІАН. Поблизу Старого Салтова виявлено склад боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області, під час обстеження території піротехніки виявили 153 артснарядів діаметром
Піротехнічна група МНС займалася знешкодженням арсеналу боєприпасів протягом 26-27 листопада.
Вилучені снаряди вивезені в безпечне місце та знешкоджені. Постраждалих немає.
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