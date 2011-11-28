Харків. 28 листопада. УНІАН. Поблизу Старого Салтова виявлено склад боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області, під час обстеження території піротехніки виявили 153 артснарядів діаметром 45 мм , 8 мінометних мін діаметром 50 мм , 43 мінометних міни діаметром 82 мм та 6 протитанкових мін.

Піротехнічна група МНС займалася знешкодженням арсеналу боєприпасів протягом 26-27 листопада.

Вилучені снаряди вивезені в безпечне місце та знешкоджені. Постраждалих немає.