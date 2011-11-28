Країни Близького Сходу зацікавлені в продуктах харчування з Харківщини

Харків. 28 листопада. УНІАН. Країни Близького Сходу зацікавлені в експорті продуктів харчування з Харківської області.

Про це поінформував заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ, повідомляє офіційний сайт ОДА.

Заступник губернатора висловив думку, що в умовах зростаючого попиту на продукти харчування Україна може реалізувати свій шанс стати одним з провідних їх виробників.

«За дев`ять місяців цього року Харківщина за темпами зростання обсягів сільськогосподарської продукції знаходиться на першому місці серед регіонів України», - сказав Ю.САПРОНОВ.

«Закріпивши і продовживши це зростання, - зазначив він, - ми зможемо не лише замінити багато імпортних продуктів вітчизняними аналогами, але й збільшити експорт продукції аграрного сектору».

Зокрема, повідомив Ю.САПРОНОВ, «зацікавленість в експорті продуктів харчування з Харківської області вже висловили країни Близького Сходу».