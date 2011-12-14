У Харкові суд заборонив чорнобильцям проводити сьогодні акцію

Харків. 14 грудня. УНІАН. Харківський окружний адміністративний суд заборонив чорнобильським організаціям сьогодні проводити пікетування облдержадміністрації.

Як повідомив УНІАН голова міської організації інвалідів Чорнобиля «Чорнобильський Спас» Борис КОРОТКОВ, відповідне рішення за позовом Харківської міської ради суд ухвалив вчора близько 21.00, не запрошуючи осіб, які були ініціаторами акції протесту.



Б.КОРОТКОВ обурився тим, що постанова суду була вручена пікетувальниками за дві хвилини до початку акції. «Як у такому разі ми можемо подати апеляцію?», - запитав він.

За словами Б.КОРОТКОВА, заявку на проведення акції «Чорнобильський Спас» подав ще 30 листопада.

Він пов’язав заборону на проведення пікету чорнобильців із робочою поїздкою у Харківську область Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, яка планувалася на сьогодні, але була скасована через несприятливі погодні умови.