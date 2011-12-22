На Харківщині легалізують трудові відносини - Сапронов

Харків. 22 грудня. УНІАН. У Харківській області проводиться робота з легалізації трудових відносин.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник губернатора Юрій САПРОНОВ на засіданні колегії облдержадміністрації.

Він навів останні статистичні дані за жовтень 2011, згідно з якими рівень середньої зарплати становив 2488 грн., що на 16% більше, ніж у жовтні 2010 року.

«Рівень середньомісячної зарплати за 10 місяців цього року збільшився на 16,9% і становить 2356 грн. Реальна зарплата (з урахуванням податків та інфляції) збільшилася на 8,2%», - сказав Ю.САПРОНОВ.

При цьому він наголосив на тому, що в області проводяться заходи з надання допомоги безробітним та легалізації трудових відносин.

«За 11 місяців були проведені контролюючими органами відповідні перевірки 5600 суб`єктів підприємницької діяльності. В результаті 1400 трудових відносин легалізовано, і працівники отримали гарантію своєї соціальної захищеності», - сказав віце-губернатор.