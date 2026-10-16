На Дніпропетровщині з почестями поховали російського окупанта: як це сталося

У Дніпропетровській області з почестями як героя поховали військовослужбовця російської армії, незважаючи на те, що він воював проти України. Про цей скандальний інцидент розповів сайт "Миротворець".
Зазначається, що Олександра Оленченко 1991 року народження з Мордовії поховали як героя у селищі Домоткань Кам'янського району Дніпропетровської області. Водночас Олександр не лише жив і працював в Росії, але й з 2024 року воював у російській армії проти України.
При цьому його ховали як пожежника-рятувальника, який загинув під час виконання службових обов’язків.
Тому "у місцевих мешканців не виникало зайвих питань, хоча, частина місцевих усе-таки знала, кого насправді ховають, і промовчала", зауважили у "Миротворці".
Що відомо про окупанта
Омельченко народився в Республіці Мордовія. Проживав та був зареєстрований у м. Москва та м. Пенза.
У 2017–2019 роках він проходив військову службу в ЗС рф, а у 2022–2023 роках працював пожежником у МНС м. Москва.
З 2024 по 2026 роки він проходив військову службу в ЗС РФ. Загинув 13 червня 2026 р, попередньо – під час обстрілу штабу російсько-окупаційних військ.
Після цього його опізнали за залишками ДНК, кремували і неочікувано після цього він опинився в Україні. Батько привіз його через Білорусь – Польщу для поховання у с. Домоткань Верхньодніпровської громади.
"На підставі яких документів дали дозвіл на поховання? Органи місцевої влади, поліція, представники місцевої громади, активісти? Скільки ще російських терористів поховано на нашій українській землі поряд із нашими Героями?", - наголошують у "Миротворці".
Раніше в Україні поховали радянського і російського психотерапевта та гіпнотизера Анатолія Кашпіровського.