На Дніпропетровщині з почестями поховали російського окупанта: як це сталося

Його ховали як пожежника-рятувальника, який загинув під час виконання службових обов’язків.

У Дніпропетровській області з почестями як героя поховали військовослужбовця російської армії, незважаючи на те, що він воював проти України. Про цей скандальний інцидент розповів сайт "Миротворець".

Зазначається, що Олександра Оленченко 1991 року народження з Мордовії поховали як героя у селищі Домоткань Кам'янського району Дніпропетровської області. Водночас Олександр не лише жив і працював в Росії, але й з 2024 року воював у російській армії проти України.

При цьому його ховали як пожежника-рятувальника, який загинув під час виконання службових обов’язків.

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​Тому "у місцевих мешканців не виникало зайвих питань, хоча, частина місцевих усе-таки знала, кого насправді ховають, і промовчала", зауважили у "Миротворці".

Що відомо про окупанта

​Омельченко народився в Республіці Мордовія. Проживав та був зареєстрований у м. Москва та м. Пенза.

У 2017–2019 роках він проходив військову службу в ЗС рф, а у 2022–2023 роках працював пожежником у МНС м. Москва.

З 2024 по 2026 роки він проходив військову службу в ЗС РФ. ​Загинув 13 червня 2026 р, попередньо – під час обстрілу штабу російсько-окупаційних військ.

Після цього його опізнали за залишками ДНК, кремували і неочікувано після цього він опинився в Україні. Батько привіз його через Білорусь – Польщу для поховання у с. Домоткань Верхньодніпровської громади. ​

"На підставі яких документів дали дозвіл на поховання? Органи місцевої влади, поліція, представники місцевої громади, активісти? Скільки ще російських терористів поховано на нашій українській землі поряд із нашими Героями?", - наголошують у "Миротворці".

Раніше в Україні поховали радянського і російського психотерапевта та гіпнотизера Анатолія Кашпіровського.

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