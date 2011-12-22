Харківщина піднялася на 3 сходинки за індексом промпродукції

Харків. 22 грудня. УНІАН. За підсумками 11 місяців за індексом промислової продукції, Харківська область перемістилася з 17 місця, яке посідала за підсумками 9 місяців, на 14 місце серед регіонів України.

Про це сьогодні поінформував віце-губернатор Юрій САПРОНОВ у ході спільного засідання колегії облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області, повідомляє сайт ОДА.

«Високі темпи приросту відзначені в галузях: легкій промисловості - на 25% та металургійному виробництві - на 23%. У промисловому комплексі приріст обсягів виробництва за підсумками 11 місяців становить 6% до аналогічного періоду минулого року. На цей результат істотно вплинули три провідні галузі, сумарна питома вага яких становить дві третини від обсягів реалізації промислової продукції», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він також зазначив, що у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у регіоні зниження обсягів виробництва сповільнилося.

Крім перерахованих вище галузей, позитивний внесок у загальний індекс по промисловості внесли галузі (з питомою вагою близько 6%): виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції (будматеріалів) з приростом на 18,6%, а також хімічна та нафтохімічна промисловість - з приростом на 8%. Високі темпи приросту відзначені в галузях: легкій промисловості - на 25% та металургійному виробництві - на 23%.

«Розвиток зазначених галузей забезпечує диверсифікацію промислового комплексу області та робить його більш стійким у випадку кризи. Але, незважаючи на те, що ситуація поліпшується, показник індексу промислової продукції в області поки ще нижче середньоукраїнського (107,8%)», - констатував Ю.САПРОНОВ.