В Харківській області планують створити Раду регіону

Харків. 22 грудня. УНІАН. В Харківській області розглядається питання про створення Ради регіону, яка буде розв’язувати важливі для Харківщини питання так само, як актив області та колегія.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував сьогодні в ході спільного засідання колегії облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області губернатор Михайло ДОБКІН.



«З наступного року ми дещо змінимо формат проведення колегії та активу. Ми проведемо не більше 8 засідань, більшість питань для яких будуть визначені вже цього року. Зараз розглядається пропозиція про створення Ради регіону, яка буде працювати разом з колегією. Я гадаю, що до кінця січня ця тема буде повністю відпрацьована і винесена на розгляд колегії, і ми приймемо рішення, в якому вигляді ми будемо далі працювати», - сказав М.ДОБКІН.