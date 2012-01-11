«Батьківщина» вимагає повернути вкрадене біля колонії майно

Харків. 11 січня. УНІАН. Харківська обласна партійна організація ВО «Батьківщина» вимагає покарати винних у вчорашньому інциденті з партійними наметами, встановлені поблизу Качанівської колонії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облорганізації партії, з відповідним проханням «Батьківщина» звернулася до начальника Головного управління МВС України у Харківській області Віктора КОЗИЦЬКОГО.

У «Батьківщині» зауважили, що вимагають від правоохоронних органів «розібратися у ситуації, знайти і повернути законним власникам вкрадене майно».

Крім цього, члени «Батьківщини» попросили В.КОЗИЦЬКОГО «звернути увагу на те, що співробітники правоохоронних органів, які були присутні на місці вчинення правопорушення, не вжили дій щодо його запобігання».

«Вважаємо, що подія є грубим порушенням діючої Конституції, законних прав і свобод громадян. Застосування силових методів з боку представників комунальних служб розцінюємо як перевищення службових повноважень поза своїми функціональними обов’язками», - йдеться у повідомленні.