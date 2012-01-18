Посла з Франції не пустили до Тимошенко

Харків. 18 січня. УНІАН. Послу Франції з прав людини Франсуа ЗІМЕРЕ не дозволили зустрітися із ув’язненою екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, яка утримується у Качанівській виправній колонії № 54 у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам Ф.ЗІМЕРЕ повідомив журналістам, які зібралися біля Качанівської колонії.

«Ми подавали відповідне клопотання, але у цьому нам було відмовлено», - сказав посол.

Він зауважив, що причиною відмови стало проведення слідчими СБУ слідчих дій з Ю.ТИМОШЕНКО.

«У неї сьогодні має бути допит. Я дуже здивований, що допит відбувається за відсутності її адвоката. Візит не відбудеться. Я не зможу з нею зустрітися», - констатував Ф.ЗІМЕРЕ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 18-19 січня з візитом перебуває посол Франції з прав людини Ф.ЗІМЕРЕ. В рамках візиту він звернувся до відповідних українських органів з проханням про зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО.