Куди телефонувати у випадку надзвичаних ситуацій
10:03, 06 лютого 2012Харьків
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Номери - на сайті ХОДА
Харків. 6 лютого. УНІАН. Харківська обласна держадміністрація оприлюднила телефони «гарячих ліній» для інформування у разі виникнення надзвичайних ситуацій та подій на території Харківської області.
Оперативний черговий «Міського запасного пункту управління ХОДА»: тел. 700-30-90.
Оперативний черговий Головного управління МНС України в Харківській області: тел. 112, тел. 101, тел. 700-24-70.
Служба автомобільних доріг у Харківській області: тел. 336-77-00; тел. 752-98-66.
АК «Харківобленерго»: тел. 740-13-36.
Головне управління ЖКГ та розвитку інфраструктури ХОДА: тел. 705-21-53.
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