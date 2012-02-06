Куди телефонувати у випадку надзвичаних ситуацій

Номери - на сайті ХОДА

Харків. 6 лютого. УНІАН. Харківська обласна держадміністрація оприлюднила телефони «гарячих ліній» для інформування у разі виникнення надзвичайних ситуацій та подій на території Харківської області. Оперативний черговий «Міського запасного пункту управління ХОДА»: тел. 700-30-90. Оперативний черговий Головного управління МНС України в Харківській області: тел. 112, тел. 101, тел. 700-24-70. Служба автомобільних доріг у Харківській області: тел. 336-77-00; тел. 752-98-66. АК «Харківобленерго»: тел. 740-13-36. Головне управління ЖКГ та розвитку інфраструктури ХОДА: тел. 705-21-53.

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