Куди телефонувати у випадку надзвичаних ситуацій

10:03, 06 лютого 2012
Харьків
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Номери - на сайті ХОДА

Харків. 6 лютого. УНІАН. Харківська обласна держадміністрація оприлюднила телефони «гарячих ліній» для інформування у разі виникнення надзвичайних ситуацій та подій на території Харківської області.

Оперативний черговий «Міського запасного пункту управління ХОДА»: тел. 700-30-90.

Оперативний черговий Головного управління МНС України в Харківській області: тел. 112, тел. 101, тел. 700-24-70.

Служба автомобільних доріг у Харківській області: тел. 336-77-00; тел. 752-98-66.

АК «Харківобленерго»: тел. 740-13-36.

Головне управління ЖКГ та розвитку інфраструктури ХОДА: тел. 705-21-53.

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