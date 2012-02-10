В Україні оголошено штормове попередження

На суботу, неділю та понеділок

Харків. 10 лютого. УНІАН. На 11-13 лютого в Україні оголошено штормове попередження. Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометеоцентр, 11-13 лютого на території України утримається холодна погода (вночі 11 лютого на Південному узбережжі Криму температура 10-12° морозу). На дорогах ожеледиця. 10-12 лютого в гірських районах Закарпатської та Львівської областей існує небезпека сходу снігових лавин.

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