Тимошенко не писала заяву з проханням звільнити її від роботи – Власенко

Харків. 20 лютого. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії Харкова, не зверталася до керівництва закладу з проханням не залучати її до робіт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Качанівською колонією заявив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО, коментуючи на прохання журналістів повідомлення Державної пенітенціарної служби України про нібито звернення екс-прем’єра з проханням звільнити від загальних робіт.

«Це брехня. Нехай покажуть ця заяву. Дуже легко брехати, говорячи про те, що хтось звертається до них із якимись проханнями. Покажіть заяву!», - обурився С.ВЛАСЕНКО.

Адвокат припустив, що ця заява ДПСУ була розповсюджена для того, аби дезорганізувати громадськість. С.ВЛАСЕНКО наголосив, що Ю.ТИМОШЕНКО, як і раніше, має важкий стан здоров’я.

«Я переконаний у тому, що це була звичайна маніпуляція, вчинена після закінчення роботи комісії: нібито ТИМОШЕНКО здорова і навіть може працювати. Це абсурдна ситуація. ТИМОШЕНКО за результатами медичної комісії, які будуть найближчим часом оприлюднені, має дуже важкий стан здоров’я зараз», - підкреслив С.ВЛАСЕНКО.

Він наголосив, що Ю.ТИМОШЕНКО потребує додаткового обстеження, а всі заключення іноземних лікарів є попередніми.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого ДПСУ розповсюдила інформацію про те, що Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до керівництва Качанівської виправної колонії з проханням тимчасово не залучати її до робіт. У пенітенціарній службі зазначили, що, згідно зі статтею 118 Кримінально-виконавчого кодексу України, «засуджені до позбавлення волі повинні працювати у місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією колонії».

На прес-конференції за підсумками огляду Ю.ТИМОШЕНКО міжнародною комісією лікарів перший заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області Євген БАРАШ зауважив, що, згідно з Кримінально-виконавчим кодексом та нормативно-правовими актами Державної пенітенціарної служби, Ю.ТИМОШЕНКО повинна залучатися до робіт, однак нині до них не залучається.

«Кримінально-виконавчий кодекс передбачає, щоб кожний ув’язнений працював на території колонії. На даний момент це питання розглядається начальником колонії. На жаль, у нас не у всіх колоніях є можливість надати всім засудженим без виключення роботу. На сьогодні Юлія Володимирівна не працює, але кодекс це передбачає», - сказав Є.БАРАШ.

Він зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО може бути звільнена від загальних робіт, якщо її лікар видасть довідку про те, що екс-прем’єр за станом здоров’я не може працювати.