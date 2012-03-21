Добкін закликає підвищити виплати найбіднішим категоріям населення

Харків. 21 березня. УНІАН. Витрати державного бюджету на пільгове забезпечення мешканців Харківської області становлять майже 500 млн. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні на розширеній нараді з обговорення соціальних ініціатив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА сказав голова облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, сьогодні чинне законодавство передбачає 125 видів пільг 116 категоріям громадян. 57 категорій пільговиків - це працездатне населення.

«В Харківській області кількість пільговиків налічує понад 750 тисяч осіб. Фактичні витрати держбюджету на пільгове забезпечення мешканців області становлять майже 500 млн. грн.», - сказав М.ДОБКІН.

За даними губернатора, найпоширеніші види - пільги на проїзд у транспорті та з оплати житлово-комунальних послуг. Ними користується кожна четверта сім`я. «Зокрема, - сказав він, - для повного забезпечення пільгового проїзду мешканців Харківщини необхідно понад 400 млн. грн., і цей вид пільги профінансований державою в минулому році всього лише на 17%».

При цьому керівник області висловився за необхідність утвердити принципи соціальної справедливості для найбідніших верств населення і скасування пільг для заможніших громадян.

«Необхідно відновити основоположні принципи соціальної справедливості: підвищити розміри соціальних виплат для найбільш вразливих категорій населення, максимально скасувавши пільги для тих, хто цього не потребує. Відомо, що вигоду від користування пільгами мають у першу чергу забезпечені люди, а не бідні верстви населення», - сказав М.ДОБКІН.

Промовляючи на нараді, губернатор зазначив, що одним із стратегічних напрямків соціальних реформ має бути відновлення довіри суспільства до державної політики, спрямованої на поліпшення життя громадян. На його думку, для реалізації цього принципу влада повинна стати доступною.

«Індикатором доступності служить кількість звернень громадян за допомогою до органів влади. 26% питань, що хвилюють громадян, - це питання соціального захисту. Чим ефективніше робота соціальних служб на місцях, тим менше звернень громадян до вищих інстанцій. Так, минулого року на обласний рівень з питань соціального захисту надійшло 2,7 тисяч звернень. З них 63% можливо було розглянути і вирішити безпосередньо на місцях», - сказав М.ДОБКІН.

Він підкреслив, що в основі нової соціальної політики лежать інтереси кожного індивідуума, і держава має йти назустріч кожному громадянинові.

«Виконавчій владі треба керуватися таким правилом: не людина йде до держави зі своїми проблемами, а сама влада виявляє проблеми людини і допомагає їй в їх вирішенні», – сказав М.ДОБКІН.