Тимошенко ще раз запропонують переїхати в стаціонар - Моїсеєнко

Харків. 8 травня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко буде ще раз запропоновано стаціонарне лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила журналістам перший заступник міністра охорони здоров`я, голова медичної комісії Раїса Моісеєнко після перебування в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці», де вона спільно з німецьким фахівцем з клініки «Шаріте» оглянула медичний блок, де пропонується пройти лікування Ю.Тимошенко.

За словами голови медкомісії, клініка повністю готова для проведення лікування Ю.Тимошенко, і німецький лікар висловив задоволення умовами в лікарні. Німецький фахівець у галузі неврології прибув до Харкова для участі в лікуванні екс-прем’єр-міністра, яка відбуває покарання в Качанівській колонії.

Після огляду клініки лікарі відбули до Качанівської колонії для спілкування з Ю.Тимошенко. «Ще раз запропонуємо їй стаціонарне лікування», - сказала Р.Моісеєнко.

Вона зазначила, що це буде зроблено після того, як засуджена проведе консультації зі своїми адвокатами.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ДПтС, раніше під час спілкування з лікарями Ю.Тимошенко попередньо надала згоду на переведення її до стаціонарного закладу «Укрзалізниці» з 8 травня.

Лікуватиме ув`язнену екс-прем`єра німецький спеціаліст за підтримки українських лікарів.