Студентський форум «Україна – Росія» розпочався у Харкові

Харків. 14 вересня. УНІАН. Сьогодні у Харкові у Палаці студентів Національного технічного університету «ХПІ» розпочався дводенний Міжнародний студентський форум «Україна – Росія».

Він зібрав понад 800 студентів українських та російських вузів. Учасників зібрання привітали міністр освіти та науки України Станіслав Ніколаєнко, голова Верховної Ради України V скликання Олександр Мороз, Харківський міський голова Михайло Добкін.

Звертаючись до присутніх, М.Добкін, сказав, що він пишається тим, що перший Міжнародний студентський форум «Україна – Росія» проходить саме в Харкові - у першій столиці нашої країни, і висловив впевненість, що «кожен, хто приїхав до Харкова, стане трішки харків’янином».

Бажаючи плідної праці усім учасникам зібрання, міністр освіти та науки України С.Ніколаєнко відзначив, що «цей форум – лише початок співпраці між студентами України та Росії, де налічують понад 7 мільйонів студентів, а це - більше половини студентства Європи».

Голова Верховної Ради України V скликання О.Мороз акцентував увагу на тому, що завдяки принциповій позиції Міністерства освіти та науки України, протягом нинішнього року у 2,5 рази збільшилося фінансування вищої школи України. «З 2008 року Міністерство планує підвищити стипендію до 530 грн., - запевнив молодь О.Мороз.