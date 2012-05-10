Власенко і донька Тимошенко не можуть потрапити до лікарні

Харків. 10 травня. УНІАН. Захисника екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, народного депутата Сергія Власенка та її доньку Євгенію не пускають до центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу біля лікарні заявила Є.Тимошенко.

За її словами, для виведення матері зі стану голодування за рекомендацією лікуючого німецького лікаря Хармса вона зібрала харчову передачу, однак і досі її не змогла передати.

Є.Тимошенко висловила сумнів, що її мати взагалі щось вживала у їжу з часу госпіталізації до харківської лікарні.

С.Власенко обурився тим, що його не пускають до підзахисної. Він зазначив, що близько 10.00 у Качанівській колонії зустрівся із начальником виправного закладу Іваном Первушкіним для того, щоб уточнити час, коли можна зустрітися з Ю.Тимошенко, однак остаточної відповіді на це питання не отримав.

За словами С.Власенка, доктор Хармс не заперечує проти зустрічі Ю.Тимошенко із захисниками і готовий заради цього поступитися своїм часом.

Як сказав С.Власенко, близько 14.00 головний лікар клініки «Укрзалізниці» відправив до пенітенціарної служби графік, у якому пропонується можливий час відвідування Ю.Тимошенко – починаючи з 16.00.

На думку С.Власенка, перший заступник міністра охорони здоров’я України, голова міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко намагається перекласти відповідальність за лікування Ю.Тимошенко виключно на доктора Хармса, однак захисник зауважив, що лікування відбувається у закладі МОЗ.

У свою чергу, головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв заявив, що німецький лікар займається виведенням Ю.Тимошенко з голодування. За його словами, німецький медик пропонував Ю.Тимошенко їжу. За словами М.Афанасьєва, питання відвідування Ю.Тимошенко вирішує Державна пенітенціарна служба, яка може давати дозвіл на зустріч.