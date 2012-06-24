Погода у понеділок

Харків. 24 червня, УНІАН. Завтра, 25 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише в Криму, вдень і у західних областях та місцями на Приазов`ї короткочасні грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південний, південно-західний, на півдні та сході північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі у західних, північних та більшості центральних областей становитиме 10-15°, на решті території 13-18°, на узбережжі морів до 23°, вдень 24-29°, у південній частині до 33°, на крайньому заході 20-25°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 14-19°.

У Києві та Київській області завтра без опадів. Температура вночі по області 10-15°, вдень 24-29°; у Києві вночі 13-15°, вдень 26-28°.

Сьогодні, 24 червня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-27°; в Дніпрі біля Києва - 23°.