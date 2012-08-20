Харків оголосив російську мову регіональною

Харків. 20 серпня. УНІАН. Харківська міська рада надала російській мові у Харкові статус регіональної.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення сьогодні проголосували 76 депутатів міської ради на позачерговій сесії. Тих, хто «проти» і «утримався», – немає.

Під час обговорення питання члени фракції «БЮТ-Батьківщина» відмовилися підтримувати затвердження російської мови регіональною і пішли із сесійної зали.

Фракція заявила, що Закон «Про засади державної мовної політики» грубо порушує Конституцію і «несе загрозу конституційному ладу та цілісності України». Депутати «Батьківщини» вважають, що, ухваливши цей Закон, Партія регіонів зробила «популістський крок» з метою відволікти суспільство «від провалів соціальної політики Януковича». На їхню думку, реалізація Закону призводить «до серйозних протистоянь і громадянських конфліктів». Харківські депутати з фракції «Батьківщина» вважають, що єдиною мовою в Україні «є і має бути українська мова». Вони заявили, що виступають «не проти російської, а проти політизації мовного питання».

Водночас депутати інших фракцій, зокрема, комуністи і Партії регіонів, висловилися за необхідність надати російській мові у Харкові статус регіональної.

Необхідність реалізації мовного закону головуючий на сесії Харківський міський голова Геннадій Кернес умотивував тим, що в Харкові проживають понад 100 представників різних національностей. 65,9% мешканців міста від загальної кількості харків’ян, сказав мер, «вважають російську рідною мовою». Він наголосив, що, починаючи з 1996 року, Харківська міськрада «цілеспрямовано і послідовно відстоює інтереси російськомовного населення». Він також висловив сподівання, що відповідне рішення ухвалить і Харківська обласна рада.

Як відомо, у 2006 році депутати Харківської міськради одного з попередніх скликань уже ухвалювали рішення про надання російській мові у Харкові статусу регіональної.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові під стінами міської ради проходила акція протесту проти мовного закону.

Як передає кореспондент УНІАН, після мітингу кілька десятків активістів пройшли центральною вулицею Харкова – Сумською до пам’ятника Тарасові Шевченку і приєдналася до учасників безстрокової акції протесту проти мовного закону, яка триває в саду Шевченка.