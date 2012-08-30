Обіг жетонів у Харківському метрополітені продовжено до 1 жовтня

Харків. 30 серпня. УНІАН. Харківський метрополітен продовжив обіг жетонів до 1 жовтня 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП «Харківський метрополітен», термін користування жетонами подовжено на місяць через численні прохання харків’ян.

«На адресу підприємства надходило багато листів від харків’ян. Багато хто повернувся з відпустки, не встиг використати жетони. Тому ми вирішили подовжити ще на місяць користування жетонами», - цитує заступника директора метрополітену Анатолія Однорогова прес-служба Харківської міськради.

За його даними, на сьогодні жетонами користуються близько 2,5 тис. осіб. Щодня кількість пасажирів, які користуються жетонами, зменшується.

Із 1 жовтня їздити в харківському метро можна буде лише за допомогою безконтактних карт і паперових квитків.

Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося, що жетони будуть вилучені з 1 вересня 2012 року.