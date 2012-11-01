Сьогодні медики визначатимуть стан здоров’я Тимошенко

Харків. 1 листопада. УНІАН. Сьогодні до ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові прибули представники Міжнародної медичної комісії у складі фахівців пенітенціарної служби, цієї клініки та харківського обласного управління охорони здоров’я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, представники комісії мають на меті проведення обстеження екс-прем’єра Юлії Тимошенко, визначення стану її здоров’я та вироблення рекомендацій щодо подальшого медичного супроводу засудженої за умови відмови від вживання їжі.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня у Харкові захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко зачитав заяву екс-прем’єра про початок голодування на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів.