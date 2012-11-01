Харків. 1 листопада. УНІАН. У Харкові будуть відкриті 2 меморіальні дошки Анатолію Бугайцю.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, Герою України, Почесному громадянинові м. Харкова та Харківської області, колишньому генеральному директору ВАТ «Турбоатом» (1986 – 2006 рр.) 2 листопада мало б виповнитися 72 роки.

У цей день відбудеться низка заходів, присвячених пам`яті А.Бугайця. Будуть відкриті меморіальні дошки – об 10.00 на адміністративному корпусі ВАТ «Турбоатом» (вул. Енергетична, 1), об 11.00 – на будинку 1/3 по провулку Вірменському. Також о 12.00 розпочнеться жалобна панахида з нагоди відкриття меморіального комплексу на території кладовища № 2 (вул. Пушкінська, 102).

Довідка прес-служби ХОДА. Заслужений машинобудівник Анатолій Бугаєць (1940 – 2011 рр.) понад 50 років присвятив роботі на ВАТ «Турбоатом». Він пройшов шлях від техніка-технолога зварювального виробництва до генерального директора найбільшого енергомашинобудівного підприємства колишнього СРСР, а потім незалежної України, що визначає її економічну, енергетичну та національну безпеку.