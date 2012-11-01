До Тимошенко приїхали Яценюк, Турчинов і Немиря

Харків. 1 листопада. УНІАН. До екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко у ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові прибули лідери Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов та Григорій Немиря.

Як передає кореспондент УНІАН, вони зайшли на територію медичного закладу, а після відвідання Ю.Тимошенко пообіцяли провести брифінг.

Перед цим до Ю.Тимошенко прибув її захисник, народний депутат Сергій Власенко.

Перед прохідною лікарні керівників «Батьківщини» зустріли близько 50 прихильників Ю.Тимошенко. Люди тримають національні прапори, символіку ВО «Батьківщина», а також транспаранти з написом «Юлі – волю!».

Заступник начальника Управління ДПтСУ в Харківській області Андрій Лапинський повідомив журналістам, що у рамках короткострокової зустрічі лідири опозиції зможуть зустрітися з Ю.Тимошенко. Водночас він зазначив, що посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінські ще не прибув до лікарні.

На знімку: лідери опозиції Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов та Григорій Немиря поблизу Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, 1 листопада 2012 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА