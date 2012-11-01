Міліція вивчає обставини самогубства Олександра Мотилевського

Харків. 1 листопада. УНІАН. Працівники харківської міліції з’ясовують обставини загибелі одного з колишніх керівників компанії «Інвестор» Олександра Мотилевського.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, «31 жовтня о 13.00 поблизу будинку по вулиці Академіка Павлова в Московському районі Харкова було виявлено тіло 45-річного місцевого жителя, про що одразу повідомили до міліції».

«Встановлено, що чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з балкону своєї квартири, розташованої на 9-му поверсі 12-поверхового будинку. Тіло загиблого направлено до моргу для встановлення причин смерті. Про факт загибелі чоловіка повідомлено його родичам», - йдеться у повідомленні.

Працівники міліції проводяться необхідні оперативно-слідчі дії для встановлення обставин події. Вирішується питання про прийняття рішення згідно з чинним законодавством України.

За повідомленням харківського інтернет-порталу «Главное», який належить А.Авакову, співробітники АТ «Інвестор» «висловили співчуття рідним та близьким О.Мотилевського у зв`язку з його загибеллю». «О.Мотилевський народився 20 березня 1967 р. у місті Алма-Ата, в 1990 році закінчив Алма-атинський політехнічний інститут ім. Леніна. У АТ «Інвестор» О.Мотилевський прийшов у роки становлення роботи компанії в середині 90-х, працював у корпорації «Піраміда», з 2005 р. посідав посаду заступника голови правління АТ «Інвестор», з вересня 2011р. по травень 2012 р. - в.о. голови правління. Ми розділяємо горе втрати із сім`єю Олександра Леонідовича і хочемо висловити слова підтримки дружині та доньці покійного», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Харкові покінчив життя самогубством Олександр Мотилевський, колишній виконувач обов’язків голови правління АТ «Інвестор», яке належить харківському екс-губернатору Арсену Авакову (до обрання у 2005 році губернатором – голова наглядової ради АТ «Інвестор»).

Про самогубство О.Мотилевського повідомив на власній сторінці в Facebook А.Аваков, який на цей час перебуває в Італії. «Вчора покінчив з життям Олександр Мотилевський, який донедавна очолював правління АТ «Інвестор». Людина не витримала тиску обставин. І хоча після року пресингу - з травня вже не працював в компанії - в спокої його не залишили ... Допити в УБОЗі, погрози і тиск вивели людину з себе... Негідники... Я не знаю як таке коментувати», - пише А.Аваков. За його словами, покійний залишив передсмертну записку.

Джерело в правоохоронних органах сьогодні підтвердило кореспонденту УНІАН наявність передсмертної записки О.Мотилевського.

Як повідомляв УНІАН, проти О.Мотилевського та кількох інших керівників АТ «Інвестор» було порушено кримінальні справи. Вони підозрюються у «земельних» махінаціях. Деякі з керівників, зокрема, колишній голова правління АТ «Інвестор» Андрій Переєденко, затримані і перебувають під слідством, заступник голови наглядової ради АТ Геннадій Гайовий оголошений у розшук.

26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.