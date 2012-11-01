Авакова можуть допитати у справі Мотилевського

Харків. 1 листопада. УНІАН. Один з колишніх керівників компанії «Інвестор» Олександр Мотилевський, який, за даними міліції, вчинив самогубство, залишив п’ять передсмертних записок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу начальник слідчого управління Головного управління МВС України в Харківській області Зиновій Галаван.

За його словами, загалом знайдено 5 передсмертних записок О.Мотилевського, зокрема дружині, матері, компетентним органам. Одна з них називається «Сага про людей та нелюдів». У цій записці, зазначив З.Галаван, згадується ім’я харківського екс-губернатора Арсена Авакова. О.Мотилевський пише, зокрема, про жадібність А.Авакова й про те, що він кинув людей у скрутний для них час.

У зв’язку з обставинами, сказав З.Галаван, А.Аваков може бути допитаний у кримінальній справі, яка сьогодні порушена за фактом доведення до самогубства (ст. 120 Кримінального кодексу України).

«Ця записка послужила підставою для порушення кримінальної справи. Чому? Він озаглавив записку «Сага про людей і нелюди. Харків 31 жовтня 2012 р.». Частково зачитаю: «Не вкладається в моїй голові те, що зробив Аваков Арсен Борисович. Бог йому суддя. Як можна було підставити величезну кількість своїх співробітників і не вирішити питань?! Його кугутство і жадність до грошей, на жаль, перевищують рівень благородства і відчуття відповідальності», - зачитав З.Галаван.

Він зазначив, що повідомлення А.Авакова в інтернеті про те, що в самогубстві О.Мотилевського винні правоохоронні органи, не має під собою жодних підстав, оскільки загиблого не запрошували на допити і не провадили стосовно нього ніяких слідчих дій. «До нього питання були б, але поки він не запрошувався, повістки йому не надсилалися», - сказав З.Галаван.

За словами З.Галавана, правоохоронці не зафіксували в квартирі О.Мотилевського ніяких слідів злому або боротьби. Встановлено, що О.Мотилевський намагався перерізати собі ножем вени перед тим, як вистрибнути з балкону. В рамках порушеної кримінальної справи призначена низка експертиз.

Крім того, зазначив З.Галаван, міліція Харкова планує написати клопотання про надання правової допомоги правоохоронним органам Італії, аби провести допит А.Авакова. В разі необхідності, сказав З.Галаван, до Італії може вилетіти слідчий харківської міліції.

З.Галаван наголосив, що слідчі не сумніваються в тому, що О.Мотилевський вчинив самогубство.

Як повідомляв УНІАН, за даними харківської міліції, 31 жовтня о 13.00 поблизу будинку по вулиці Академіка Павлова в Московському районі Харкова було виявлено тіло 45-річного чоловіка. «Встановлено, що чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з балкону своєї квартири, розташованої на 9-му поверсі 12-поверхового будинку. Тіло направлено до моргу для встановлення причин смерті. Про факт загибелі чоловіка повідомлено його родичам», - повідомив Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Раніше про самогубство О.Мотилевського з Італії повідомив на власній сторінці у Facebook А.Аваков (до обрання у 2005 році губернатором – голова наглядової ради АТ «Інвестор»). «Вчора покінчив з життям Олександр Мотилевський, який донедавна очолював правління АТ «Інвестор». Людина не витримала тиску обставин. І хоча після року пресингу - з травня вже не працював в компанії - в спокої його не залишили ... Допити в УБОЗі, погрози і тиск вивели людину з себе... Негідники... Я не знаю як таке коментувати», - написав у Facebook А.Аваков.

Проти О.Мотилевського та кількох інших керівників АТ «Інвестор» було порушено кримінальні справи. Вони підозрюються у земельних махінаціях. Деякі з керівників, зокрема, екс-голова правління АТ «Інвестор» Андрій Переєденко, затримані і перебувають під слідством, заступник голови наглядової ради АТ Геннадій Гайовий оголошений у розшук.

26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.