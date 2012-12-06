У Харкові під час масової бійки загинув іноземний студент

13:05, 06 грудня 2012
Харьків
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 У Харкові внаслідок масової бійки між групами іноземних громадян загинув студент одного з університетів.

 Харків. 6 грудня. УНІАН. У Харкові внаслідок масової бійки між групами іноземних громадян загинув студент одного з університетів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Бійка на території студентського містечка сталася «на ґрунті неприязних відносин», йдеться у повідомленні. У ній брали участь по 30 іноземних студентів з кожного боку.
Студент одного з університетів заподіяв смертельні тілесні ушкодження іншому іноземному громадянину, студенту того ж навчального закладу.

Правопорушника затримано. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, надзвичайна подія сталася 4 грудня близько 21.00. Поранений 24-річний громадянин іншої держави у вкрай тяжкому стані був доправлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Лікарям не вдалося врятувати йому життя.

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