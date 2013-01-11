Ахметов таки купив у «Металіста» бразильця Тайсона

Харків. 11 січня. УНІАН. Донецький футбольний клуб «Шахтар» придбав у харківського «Металіста» бразильського бомбардира Тайсона.

Як повідомляє офіційний сайт ФК «Шахтар», контракт підписано на 5 років, вартість трансфера становить 20 млн. дол.

Сайт нагадує, що10 січня президенти ФК «Шахтар» і ФК «Металіст» Рінат Ахметов та Сергій Курченко провели переговори про перехід нападника Барселлос Фреда Тайсона із харківського клубу в донецький.

«Переговори були складними. Початкова сума в 15 мільйонів доларів, запропонована «Шахтарем», не влаштувала президента «Металіста». Ми не дійшли компромісу. Тоді донецька сторона скористалася пунктом у контракті Тайсона, згідно з яким він міг залишити свій колишній клуб за 20 мільйонів доларів. У підсумку ФК «Шахтар» заплатив 20 мільйонів доларів, і ми отримали гравця, якого дуже хотіли бачити у своїй команді. Контракт бразильського легіонера з донецьким клубом стартував 11 січня і розрахований на 5 років», - йдеться у повідомленні.

Говорячи про оборудку, колишній президент і власник ФК «Металіст» Олександр Ярославський сказав в інтерв’ю УНІАН, що він «не хотів би поспішати з коментарями», а воліє зачекати «офіційного підтвердження» з боку власника і президента донецького клубу. «Бо Тайсона у пресі вже «продавали» і «Челсі», й іншим клубам», - сказав іронічно бізнесмен.

Зазначимо, що ще вчора, 10 січня, деякі українські Інтернет-видання повідомили про те, що нападник харківського «Металіста» Тайсон обійшовся «Шахтарю» у 12,5 млн євро.

Тайсон був придбаний «Металістом» у бразильського клубу «Інтернасьональ» 2010 року. У грудні 2012 року нападник «Металіста», за версією УЄФА, увійшов до складу символічної збірної групового турніру Ліги Європи.

За оцінками спортивних аналітиків, нинішній трансфер Тайсона став найдорожчим в історії футболу України.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2012 року перейшов у інші руки і сам клуб «Металіст», президентом та власником якого був О.Ярославський. За припущеннями деяких вітчизняних та іноземних ЗМІ, вартість ФК «Металіст», за якою клуб міг бути проданий новому власнику (компанії «Газ Україна), становить 300 млн дол.

Довідка УНІАН. Тайсон Барселлос Фреда народився 13 січня 1988 року, Пелотас, Бразилія. Зріст – 172 см, вага – 64 кг. Амплуа – нападник. Виступав за бразильський «Інтернасьональ». З 2010 року - у складі ФК «Металіст» (Україна, Харків). Чемпіонат України – 57 матчів, 13 голів. Кубок України – 1 матч. Єврокубки – 25 матчів, 7 голів. Бронзовий призер чемпіонатів України – 2011, 2012.

На знімку (внизу): Тайсон у складі «Металіста» в одному з матчів Ліги Європи.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА