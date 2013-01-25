Добкін назвав головні завдання на 2013 рік

Харків. 25 січня. УНІАН. Основними завданнями в 2013 році буде будівництво станції метро «Перемога» та реконструкція Харківської філармонії

Про це сказав у ефірі програми обласного телебачення «Час влади» голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

«6 лютого у мене буде особиста зустріч з першим віце-прем`єр-міністром України і практично зі всіма міністрами. На цих зустрічах я буду порушувати найважважливі для регіону проблеми, які вимагають втручання уряду, і ми повинні, оцінивши наші можливості, чітко для себе визначити, в які часові рамки ми зможемо вирішити ту чи іншу проблему. Для нас важливі всі аспекти, які охоплюють життєдіяльність нашого регіону, тому ми будемо «битися» за фінансування з державного бюджету всіх напрямків», – сказав М.Добкін.

За його словами, над обласним бюджетом 2013 року ще буде вестися дуже серйозна робота, оскільки ймовірно, що в I кварталі Верховна Рада буде вносити зміни в ухвалений державний бюджет.

Також М.Добкін розповів про плани, які область має намір здійснити у цьому році, і назвав напрямки, де передбачається зробити суттєвий прорив.

«По-перше, в цьому році необхідно отримати від держави підтвердження фінансування завершення станції метро «Перемога» і зробити заявку на будівництво нових станцій в напрямку харківського аеропорту. По-друге, необхідно закінчувати будівництво довгобуду, який нам залишився у спадок від попередньої влади в дуже розбалансованому стані – нашої філармонії. Вона повинна бути здана якщо не в цьому, то в наступному році, і фінансування, яке для цього необхідне, не може вписатися тільки в рамки обласного бюджету», – сказав губернатор.

Також він зазначив, що як тільки дозволить погода, розгорнеться робота із завершення реконструкції площі Конституції та музею сучасного мистецтва, який сьогодні готовий на 30-35%. Для цього теж необхідно фінансування з декількох джерел. Також планується за рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів продовжити реконструкцію доріг.

«У нас є чітке розуміння, які напрямки треба завершити, – це Донецький напрямок, що в цьому році потрібно обов`язково починати робити – це Сумський напрямок. І, звичайно ж, є перелік робіт, які потрібно провести в розрізі кожного району. Всі ці завдання ми будемо намагатися вирішити за допомогою державного, обласного та місцевих бюджетів», – зазначив М.Добкін.