«ПриватБанк» внедряет открытый формат банковского обслуживания

Харьков. 7 февраля. УНИАН. Крупнейший банк Украины по объему активов - «ПриватБанк» внедряет в собственных отделениях открытый формат банковского обслуживания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Харьковского главного регионального управления «ПриватБанка» Андрей Терещенко во время презентации услуг нового формата в банковском офисе №29 в Харькове по улице Полтавский шлях, 47/49.

Офис представляет собой просторное помещение, оснащенное самой современной техникой. В отделении работают универсальные банковские специалисты, которые сегодня продемонстрировали удобные системы самообслуживания.

По словам А.Терещенко, новое отделение (№29) «ПриватБанка», который традиционно является наибольшим новатором среди украинских банков, на первый взгляд не очень напоминает банк - единое открытое пространство, нет кабинетов специалистов, табличек с названиями услуг. Каждый работник отделения является универсальным банкиром, который сможет предоставить клиентам любую услугу и научить пользоваться банком самостоятельно - даже дома.

Директор подчеркнул, что отделение по улице Полтавский шлях, 47/49 является одним из первых банковских офисов самого современного типа.

«Это не только удобная открытая архитектура помещений, это абсолютно новый для Украины открытый формат обслуживания, когда с клиентом сможет работать каждый свободный сотрудник отделения, а любую услугу можно будет получить за несколько минут», - сказал А.Терещенко.

Он отметил при этом, что в таком формате открытого обслуживания сегодня начали активно работать крупнейшие финучреждения Америки и Европы. В Украине же первым его внедряет именно «ПриватБанк».

«Мы работали с лондонскими консультантами, которые разрабатывают такие же проекты для наибольших банков Европы. Такое универсальное отделение, своеобразный банковский макдональдс, где можно быстро получить самые современные и более качественные услуги, за рубежом уже становится стандартом обслуживания, и банки, которые не смогут или не успеют перестроиться, однозначно будут проигрывать», - сказал А.Терещенко.

По словам банкира, в новых отделениях «клиентов с удовольствием будут обучать банковскому самообслуживанию» и уже вскоре посещать офисы банка нужно будет лишь ради получения карточки или обмена валют.

Все другие операции, даже открыть депозит, подчеркнул директор Управления, удобнее проводить дома или в офисе - через Интернет или мобильный телефон. Для пополнения карточки наличностью или оплаты услуг существуют круглосуточные терминалы самообслуживания. А коммунальные квитанции, в частности, своевременно поможет оплатить система «Регулярных платежей».

А.Терещенко сообщил, что в течение последнего месяца в Харьковской области «ПриватБанком» открыто 4 новых отделения - три в густонаселенных жилых массивах Харькова и одно - в Краснопавловке Лозовского района.

По данным директора Управления, в целом в январе по Украине начали работать более 20 новейших отделений в свободном формате, а до конца года «ПриватБанк» откроет еще более 200 самых современных банковских офисов.

Как сообщал ранее УНИАН, «ПриватБанк» планирует в 2013 году открыть 200 новых отделений в стране и нарастить розничную сеть до 3 600 точек продаж.

Справка УНИАН. КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основан в 1992 году. Основными акционерами банка являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, непосредственно владеющие по 33,7991% акций банка и через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка).

По предварительным данным, прибыль «ПриватБанка» по итогам 2012 года составила более 1,5 млрд грн, активы - 172 млрд грн, регулятивный капитал банка - 16,4 млрд грн. Среди клиентов банка более 18 миллионов частных лиц, 137 тысяч предприятий и компаний и более 600 тысяч частных предпринимателей.

На снимках: презентация услуг нового формата в банковском офисе №29 «ПриватБанка» в Харькове по улице Полтавский шлях, 47/49.

Фото Владимира КРАВЧЕНКО