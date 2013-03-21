У Харкові СБУ затримала трьох міліціонерів

10:43, 21 березня 2013
Харьків
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Підозра: торгівля наркотиками, хабар

Харків. 21 березня. УНІАН. У Харкові за торгівлю наркотиками та вимагання і отримання хабара затримано трьох працівників міліції.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Олександра Бабікова та заступника начальника управління СБУ в Харківській області Віктора Коломійця.

За їхніми даними, троє працівників міліції заздалегідь підмовили свого знайомого продати наркотичну речовину канабіс іншому знайомому. Після цього вони без відповідної санкції проникли до квартири покупця і погрожуючи кримінальною відповідальністю почали вимагати хабар у розмірі 24 тисячі гривень.

19 березня після отримання частини хабара в розмірі одна тисяча доларів та 4,3 тис гривень працівники Служби безпеки України разом з працівниками прокуратури області затримали усіх трьох міліціонерів. На цей час управління СБУ в Харківській області передало до прокуратури області матеріали про протиправну діяльність працівників міліції. Усім трьом оголошено про підозру в скоєнні злочину, правоохоронців звинувачують у перевищенні службових повноважень, вимаганні та отриманні хабара, незаконному збуті наркотичної речовини, порушенні недоторканності житла. Всіх трьох правоохоронців затримано, прокуратура Харківської області направила до суду подання про обрання запобіжного заходу.

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