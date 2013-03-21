На Червонооскільському водосховищі потонули два рибалки

Харків. 21 березня. УНІАН. На Червонооскільському водосховищі в Харківській області потонули два рибалки.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області, трагічна подія сталася 20 березня близько 13.00 на Червонооскільському водосховищі, що в Ізюмському районі, на відстані 6 км від села Комарівка.

Під час зимової риболовлі за 30 м від берега четверо чоловіків провалилися під лід. Троє з них (1956, 1947 та 1948 років народження) змогли самостійно дістатися берега, а один (1940 року народження) почав тонути. Це трапилося на очах ще одного чоловіка (його особа з’ясовується), котрий кинувся рятувати потопаючого, але його спроба виявилася фатальною – обидва чоловіки потонули.

Працівники ДСНС, які прибули на виклик, надали першу необхідну допомогу постраждалим.

Заходи з пошуку тіл загиблих заплановані на сьогодні, 21 березня.