З п'ятниці в столиці України різко погіршиться погода
12:58, 21 березня 2013Харьків
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Хуртовини, замети, мороз
Харків. 21 березня. УНІАН. 22-23 березня у Києві та області у зв`язку з переміщенням активного циклону очікуються складні погодні умови: сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 17-22 м/с, на дорогах ожеледиця.
Про це повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
23-25 березня прогнозується зниження температури повітря вночі до 9-14° морозу, вдень до 3-8° морозу.
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