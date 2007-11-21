Харків допоможе Дніпропетровську і Донецьку

Харків. 21 листопада. УНІАН. Сьогодні на сесії Харківської міської ради депутати проголосували за надання фінансової допомоги Дніпропетровську та Донецьку, де нещодавно сталися вибухи в житловому будинку та на шахті.

Як повідомляє прес-служба міськради, кошти у сумі 500 і 200 тис. грн. Дніпропетровську і Донецьку відповідно будуть спрямовані на усунення наслідків надзвичайних ситуацій.

Фінансова допомога виділена із загального фонду міського бюджету Харкова у вигляді субвенції бюджетам Дніпропетровську і Донецьку згідно зі ст. 101 Бюджетного кодексу України.