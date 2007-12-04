Фесенко підказує Партії регіонів

Харків. 4 грудня. УНІАН. Неучасть у голосуванні за кандидатуру на посаду голови ВР не піде на користь Партії регіонів.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень ”Пента” харків’янин Володимир ФЕСЕНКО.

“Відсутність 300 депутатів, які братимуть участь в голосуванні, теоретично можлива, що може довести ситуацію до абсурду, але, я думаю, це буде не на користь Партії регіонів”, - сказав В.ФЕСЕНКО.

Він додав, що пункт регламенту про необхідність участі у голосуванні за спікера не менше 300 депутатів є неоднозначним. Експерт не виключає, що за спікера можуть проголосувати і менша кількість депутатів, а після цього це рішення оскаржуватиметься в КС.

“Буде спікер, легітимність якого буде під сумнівом, і це буде програшем Партії регіонів”, - наголосив він.

В.ФЕСЕНКО зауважив, що окрім “не значного” саботажу роботи підготовчої групи Партія регіонів не запроваджувала практику бойкоту роботи ВР. “Жорсткий шлях блокування суперечитиме політичній лінії, яку здійснюють останнім часом регіонали. Вони поки що не застосовували жорстких дій, на відміну від своїх політичних опонентів. Думаю, що в даному випадку ПР навряд чи вдаватиметься до таких жорстких дій”, - вважає В.ФЕСЕНКО.

За його словами, Арсеній ЯЦЕНЮК є компромісною фігурою для різних політичних сил, тому ризик його не проходження буде пов’язаний не скільки з регіоналами, а більшою мірою з внутрішньою ситуацією в НУ-НС.

“Інтрига зберігається саме в НУ-НС, оскільки тут може бути подвійна гра – коли формально голосуючи проти А.ЯЦЕНЮКА, реально голосування буде спрямоване на те, щоб Юлія ТИМОШЕНКО не стала прем’єром. Головний ризик для А.ЯЦЕНЮКА пов’язаний саме з цим. Якщо буде забезпечене консолідоване голосування фракції НУ-НС, у нього є всі шанси стати спікером”, - сказав він.

За словами експерта, на сьогодні можна дати 60% проти 40% за те, що А.ЯЦЕНЮК буде обраний головою ВР.